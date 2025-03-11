МФТИ: яд паука могут использовать для создания эффективных анальгетиков

Российские ученые из МФТИ обнаружили, что пептид пуротоксин-6, выделенный из секрета ядовитых желез томизуса наполненного — паука-бокохода или паука-краба — может стать основой для создания нового поколения обезболивающих препаратов. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По данным экспертов, пептид имеет уникальную пространственную структуру и способен блокировать P2X3-рецепторы, отвечающие за запуск болевых ощущений. Даже небольшие дозы пуротоксина-6, введенные мышам, показали выраженный болеутоляющий эффект. При этом пептид не вызывает изменений вкуса, даже в высоких дозировках.

Новый препарат может быть эффективным при лечении остеоартрита, невралгии тройничного нерва и других заболеваний, сопровождающихся сильной болью.