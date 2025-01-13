Международная группа ученых создала уникальный материал для спинтроники

Ученые из России, Индии и Швеции разработали двумерный теллурид хрома толщиной в несколько атомов, сохраняющий магнитные свойства при высоких температурах. Об этом пишет сайт RT со ссылкой на пресс-службу РТУ МИРЭА.
По данным специалистов, новый материал нашел применение в спинтронике, где используется спин электрона для передачи информации. Его применили для создания магнитно-акустического генератора, превращающего звуковые волны в электричество.
Преимущество разработки — высокая температура стабильности и низкая себестоимость производства. Результаты исследования опубликовали в журнале Small.
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