Медицинский психолог Ланберг предупредила, что гормон стресса может привести к потере памяти

Медицинский психолог НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Ольга Ланберг в интервью РИА «Новости» поделилась результатами своих исследований о влиянии гормона стресса на мозг человека.

Она рассказала, что при хроническом стрессе уровень кортизола в организме становится чрезвычайно высоким. Это может привести к разрушению клеток памяти. «Человек жалуется, что не помнит, что было вчера, хотя помнит события двадцатилетней давности», — отметила психолог. Также происходит ослабление префронтальной коры мозга, что приводит к снижению способности к планированию и контролю импульсов. Человек становится рассеянным и раздражительным, теряет вещи и упускает нить разговора, сообщила «Свободная пресса».

Ланберг подчеркнула, что при хроническом стрессе необходимо обращаться за помощью к врачам, чтобы избежать когнитивных расстройств и других серьезных последствий, включая инсульт.