Медик Соловьева объяснила, что сложности диагностики редких болезней связаны с наслоением других патологий

Сложности в диагностике редких заболеваний возникают из-за нетипичных симптомов, ограничений лабораторных методов и наслоения других патологий. Об этом сайту RuNews24.ru сообщила доцент кафедры клинической психологии ИКПСР Пироговского университета Мария Соловьева.

По словам кандидата медицинских наук, клинические проявления редких недугов часто скрываются за «масками» знакомых болезней, развиваются постепенно или пока недостаточно изучены медициной, отметил KP.RU.

Соловьева подчеркнула, что пациентам важно продолжать взаимодействовать с врачом. Специалисты способны облегчить симптомы препаратами, созвать консилиум или направить на углубленную диагностику. Эксперт также посоветовала соблюдать назначения, опираться на факты и проговаривать эмоции, чтобы снизить влияние тревоги и стресса.