Medical Xpress: жизнь с собакой может увеличивать риск обострений астмы у детей

Исследователи Каролинского института в Швеции выяснили, что проживание с собакой не приводит к ухудшению долгосрочной тяжести астмы у детей с аллергическим заболеванием, однако может повышать риск обострений. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

Исследование не показало четкой связи между постоянным контактом с собакой и умеренной или тяжелой астмой с течением времени. Однако дети, жившие с питомцами, имели более высокий риск обострений по сравнению с детьми без животных. Отказ от содержания собаки не привел к улучшению состояния астмы.

Ученые предполагают, что аллергены собак могут оставаться в домах в течение многих месяцев и часто присутствуют в общественных местах даже у семей без домашних животных.