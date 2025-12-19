Medical Xpress: жирные сорта сыра могут снижать риск деменции
Исследование, опубликованное в журнале Medical Xpress, выявило потенциальную связь между употреблением высокожирных сыров и сливок со снижением риска развития деменции. Об этом сообщили «Известия».
Ученые подчеркнули, что это лишь статистическая взаимосвязь, а не прямое доказательство защитного эффекта.
В рамках исследования были проанализированы данные 27 670 шведов, за которыми наблюдали в течение 25 лет. Выяснилось, что люди, ежедневно употребляющие 50 граммов или более высокожирного сыра, имели на 13% меньший риск развития деменции по сравнению с теми, кто потреблял меньше 15 граммов.
Аналогичные результаты были получены для высокожирных сливок: потребление 20 граммов и более ежедневно было связано с 16% снижением риска деменции.