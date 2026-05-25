Medical Xpress: желанная награда заставляет мозг обучаться быстрее

Исследования последних лет показывают, что размер ожидаемой награды может влиять не только на мотивацию человека, но и на скорость формирования нейронных связей в мозге. Это открытие противоречит старому представлению о том, что обучение зависит главным образом от количества повторений, сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress.

Ученые из лаборатории Дадмана в исследовательском кампусе Джанелия Института Хаммерсмита-Хиллз провели эксперименты на мышах и выяснили, что грызуны значительно быстрее осваивали задачу, если за правильное действие получали более крупное вознаграждение.

По словам Люка Коддингтона, ведущего автора исследования и старшего научного сотрудника лаборатории Дадмана, мыши за один день справлялись с задачей на отлично, тогда как раньше предполагалось, что на обучение уйдет несколько недель.

Ключевую роль в этом процессе играет дофамин — нейромедиатор, который часто ошибочно называют «гормоном удовольствия». На самом деле дофамин связан не столько с наслаждением, сколько с ожиданием результата и готовностью действовать ради него.

Современные исследования показывают, что дофамин — это своего рода биологический «сигнал важности», который помогает мозгу решать, какие действия стоит запоминать и повторять.

Это объясняет, почему системы бонусов, премий и игровых механик так эффективно работают в образовании, спорте и бизнесе. Когда человек знает, что усилие приведет к конкретной и значимой награде, мозг начинает выделять больше ресурсов на концентрацию, внимание и запоминание.

Однако нейробиология мотивации устроена сложнее, чем схема «больше денег — больше старания». Дофаминовая система чувствительна к новизне и неопределенности. Если награда становится гарантированной и привычной, эффект постепенно ослабевает. Именно поэтому повышение зарплаты редко делает человека счастливее надолго: мозг быстро адаптируется к новому уровню ожиданий.