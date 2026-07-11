Medical Xpress: запах темного шоколада помогает во время тренировок

Запах темного шоколада может снижать чувство голода и улучшать результаты силовых тренировок. К такому выводу пришли ученые, сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

В эксперименте участвовали 23 здоровых мужчины около 20 лет с умеренным уровнем физической подготовки. Перед тренировкой они не ели как минимум 10 часов, а затем выполняли разгибания ног на тренажере. Участников разделили на три группы: одни вдыхали запах темного шоколада с содержанием какао 90%, другие — молочного шоколада с содержанием какао 60%, третьи — образец воды без запаха.

Исследователи оценивали чувство голода, насыщения, желание поесть и намерение принять пищу в ближайшее время. Оказалось, что запах темного шоколада сильнее снижал голод и усиливал ощущение сытости, чем запах молочного шоколада.

Аромат шоколада повлиял и на результаты тренировки. Участники, вдыхавшие запах темного шоколада, выполнили примерно на 18 повторений больше по сравнению с контрольным образцом.