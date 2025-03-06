Medical Xpress: вишневый сок облегчает симптомы воспаления в желудке

Ученые из университетов Хартфордшира и Центрального Ланкашира выяснили, что натуральный вишневый сок облегчает симптомы воспалительных заболеваний кишечника и желудка. Об этом сообщил журнал Medical Xpress .

Участники исследования с язвенным колитом легкой и средней степени тяжести в течение шести недель принимали по 130 миллилитров сока два раза в день. За это время воспаление кишечника снизилось на 40%, написало «АБН24».

Также на 9% улучшилось качество жизни испытуемых в контексте здоровья, говорится в результатах исследования.