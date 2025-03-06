Medical Xpress: вишневый сок облегчает симптомы воспаления в желудке

Ученые из университетов Хартфордшира и Центрального Ланкашира выяснили, что натуральный вишневый сок облегчает симптомы воспалительных заболеваний кишечника и желудка. Об этом сообщил журнал Medical Xpress.
Участники исследования с язвенным колитом легкой и средней степени тяжести в течение шести недель принимали по 130 миллилитров сока два раза в день. За это время воспаление кишечника снизилось на 40%, написало «АБН24».
Также на 9% улучшилось качество жизни испытуемых в контексте здоровья, говорится в результатах исследования.
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