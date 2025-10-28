Medical Xpress: в процессе засыпания активность мозга меняется согласованно

Специалисты из Массачусетского университета имени генерала Бригама использовали новейшие технологии и выяснили, что в процессе засыпания активность мозга меняется согласованно. Об этом пишет издание Medical Xpress .

Во время медленного сна (без быстрого движения глаз) участки мозга, отвечающие за движение и сенсорное восприятие, сохраняют активность и потребление энергии. В то же время области, связанные с мышлением, памятью и воображением, снижают активность и расход энергии, сообщили «Известия».

Младший научный сотрудник Центра биомедицинской визуализации Атинула А. Мартиноса в Массачусетской больнице общего профиля, доктор философии Чэнь Цзинъюань отметила: «Это исследование помогает объяснить, как мозг сохраняет реакцию на внешний мир, даже когда осознанность угасает во время сна».

Ученые планируют продолжить исследования с более крупными и разнообразными группами участников, чтобы уточнить результаты.