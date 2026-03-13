Medical Xpress: увеличение жесткости легочной артерии может вызывать одышку у пожилых

Американские ученые обнаружили возможную причину одышки у пожилых людей — постепенное увеличение жесткости легочной артерии. Эта артерия переносит кровь от сердца к легким, сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

По словам врача и исследователя Эдварда Мэннинга, примерно каждый третий пациент старше 65 лет жалуется на одышку даже при небольших физических нагрузках. При этом стандартные обследования часто не выявляют серьезных нарушений в работе сердца или легких.

Ученые сосредоточили внимание на легочной артерии и обнаружили, что с возрастом проксимальная часть этого сосуда становится более жесткой и хуже накапливает механическую энергию. Эти изменения приводят к ухудшению функции легких, снижению эффективности работы правого отдела сердца и уменьшению выносливости при физических нагрузках.