Medical Xpress: умеренное потребление кофе может замедлить клеточное старение

Международная группа ученых выяснила, что умеренное потребление кофе может способствовать замедлению клеточного старения у людей с тяжелыми психическими расстройствами. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на Medical Xpress .

По данным экспертов, употребление трех-четырех чашек кофе в день может быть связано с более длинными теломерами — участками на концах хромосом, которые сокращаются с возрастом. Это соответствует «минусу пяти годам» биологического возраста по сравнению с теми, кто не пьет кофе вообще.

Работа носит наблюдательный характер и фактическую причинно-следственную связь установить невозможно. Важно помнить, что избыток кофе способен, наоборот, ускорить образование активных форм кислорода и привести к ускоренному укорочению теломер.