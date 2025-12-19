Medical Xpress: ученые создали персонализированную модель человеческой печени

Ученые из Уппсальского университета и других исследовательских центров разработали персонализированную модель человеческой печени. Это может улучшить диагностику и лечение билиарного фиброза и других заболеваний, сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress.
Специалисты создали сложную трехмерную модель печени, которая имитирует организацию и взаимодействие клеток. Образец поможет лучше понять механизмы возникновения заболеваний. Он отражает структурные и функциональные особенности печени каждого пациента.
Открытие позволяет находить новые возможности для разработки персонализированных методов лечения, улучшения диагностики и тестирования препаратов.
