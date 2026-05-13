Medical Xpress: ученые разрушили миф о связи тестостерона и склонности к риску

Журнал Medical Xpress сообщил о результатах метаанализа 52 исследований, в которых приняли участие более 17 тысяч человек. Метаанализ не подтвердил давнюю гипотезу о том, что уровень тестостерона объясняет склонность некоторых людей к риску.

Идея о том, что мужчины рискуют больше женщин из-за более высокого уровня тестостерона, долгое время была популярна. Однако новое исследование показало, что, хотя мужчины в среднем действительно чаще идут на риск, сам гормон не является причиной этой разницы, написали «Известия».

В исследованиях тестостерон измеряли разными способами: через анализ крови и слюны, а также путем введения гормона извне. Рисковое поведение оценивали с помощью азартных игр, лотерейных задач и личностных опросников.

Лишь в задачах лотерейного типа была обнаружена слабая связь между гормоном и готовностью рисковать. В других форматах никакой устойчивой закономерности не нашли. Исследования, в которых тестостерон измеряли напрямую (анализами крови или слюны), не показали связи с риском. Работы с косвенными методами иногда фиксировали такую связь.

Авторы заключили, что рисковое поведение слишком сложно, чтобы объяснить его одним гормоном. На склонность к риску влияют конкретные ситуации, психологические особенности человека и социальный контекст. Ученые считают, что продвинуться в понимании этой темы помогут только исследования с крупными выборками, стандартизированными методами измерения гормона и единообразными тестами на риск.