Medical Xpress: ученые раскрыли механизм закрепления воспоминаний во время сна

Нейробиологи из Neuroscience NeuroSU и Института биологии Парижа (IBPS) изучили, как различные части гиппокампа взаимодействуют во время сна для закрепления эмоциональных воспоминаний. Результаты экспериментов опубликовали в журнале Medical Xpress , сообщили «Известия» .

Ученые провели серию экспериментов на крысах, вживив им микроэлектроды для регистрации активности нейронов в дорсальной и вентральной частях гиппокампа. После стимуляции исследователи фиксировали нейронную активность во время последующего сна. Оказалось, что мозг крыс действительно воспроизводит пережитый эмоциональный опыт при координированной работе обеих частей гиппокампа.

Дальнейшие исследования могут помочь лучше понять нейронные процессы, лежащие в основе закрепления травматических воспоминаний и их роли в развитии ПТСР и других ментальных нарушений.