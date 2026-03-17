Medical Xpress: ученые подтвердили эффективность регулярных домашних тренировок
Американский Колледж спортивной медицины (ACSM) опубликовал обновленные рекомендации по силовым тренировкам впервые за 17 лет. Документ, основанный на анализе более 30 тыс. участников, подтверждает, что любая форма сопротивления укрепляет мышцы и повышает физическую функцию. Об этом сообщил Medical Xpress.
Обновленные рекомендации учитывают данные 137 систематических обзоров, делая их самыми полными на сегодняшний день. Ключевой вывод исследования — переход от отсутствия силовых тренировок к любой форме нагрузки приносит заметные улучшения силы, размера мышц и общей функциональности, написали «Известия».
Профессор кафедры кинезиологии и один из авторов документа Стюарт Филлипс отметил, что важнее тренировать все основные группы мышц хотя бы два раза в неделю, чем гнаться за «идеальной» или сложной программой. Любые средства — от штанг до эспандеров и упражнений с собственным весом — при регулярности дают результаты.