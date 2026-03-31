Medical Xpress: ученые доказали влияние добавок с коллагеном на здоровье кожи и суставов

Гидролизованный коллаген, который продается в виде пищевых добавок, оказывает положительное влияние на эластичность кожи, состояние мышц и снижение болевого синдрома в суставах. Такой вывод сделали ученые после анализа данных 113 клинических испытаний. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Специалисты установили, что наиболее эффективными являются гидролизованные формы белка, расщепленные на короткие цепи пептидов. Благодаря такой структуре вещество легче проникает в кровоток и достигает тканей. Прием добавок приводит к улучшению гидратации кожи и повышению ее эластичности. Однако для достижения устойчивых результатов требуется длительное применение.

Результаты исследований показывают, что эффективность добавок с коллагеном может варьироваться. В некоторых работах зафиксировано значительное улучшение увлажненности кожных покровов, в то время как показатели эластичности демонстрируют менее выраженную динамику.

На рынке представлены добавки, полученные из сырья животного и морского происхождения. Способ обработки сырья влияет на размер и состав пептидов, что определяет скорость их усвоения организмом.

Ученые подчеркивают, что на итоговый результат влияют и факторы образа жизни человека: уровень инсоляции, курение, качество сна и гормональный фон. Несмотря на скромные преимущества коллагена, его эффективность в отношении увлажнения кожи, уменьшения боли в суставах и улучшения здоровья мышц доказана.