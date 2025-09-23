Medical Xpress: тревога и стресс после перенесенного инфаркта негативно влияют на здоровье сердца

Стресс после перенесенного инфаркта может серьезно сказаться на процессе восстановления и состоянии сердца в дальнейшем. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Medical Xpress .

По данным Американской кардиологической ассоциации, депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство способны увеличивать риск повторных сердечно-сосудистых заболеваний и даже влиять на выживаемость после инфаркта.

Для борьбы с психологическим стрессом после инфаркта применяются различные методы лечения, включая когнитивно-поведенческую терапию, медикаменты и стратегии снижения эмоционального напряжения.