Medical Xpress: тревога и стресс после перенесенного инфаркта негативно влияют на здоровье сердца

Стресс после перенесенного инфаркта может серьезно сказаться на процессе восстановления и состоянии сердца в дальнейшем. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress.
По данным Американской кардиологической ассоциации, депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство способны увеличивать риск повторных сердечно-сосудистых заболеваний и даже влиять на выживаемость после инфаркта.
Для борьбы с психологическим стрессом после инфаркта применяются различные методы лечения, включая когнитивно-поведенческую терапию, медикаменты и стратегии снижения эмоционального напряжения.
