Medical Xpress: солярий может вызвать опасные реакции в организме

Специалисты предупреждают о рисках, связанных с посещением солярия. Исследования показали, что ультрафиолетовое излучение может спровоцировать тяжелые реакции при взаимодействии с лекарствами, косметикой и некоторыми продуктами. Об этом написали «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Ученые проанализировали 34 научные работы, опубликованные к маю 2025 года. В них было описано 67 случаев реакций светочувствительности, связанных с посещением соляриев. У пациентов наблюдались болезненные волдыри, тяжелая сыпь, обострения аутоиммунных заболеваний и реакции, напоминающие аллергию. В некоторых случаях потребовались госпитализация и специализированное лечение.

Нежелательные реакции связывали с приемом антибиотиков, препаратов от повышенного давления и обезболивающих, а также с применением наружных лекарственных средств. Повысить чувствительность кожи к ультрафиолету могли и соединения, содержащиеся в сельдерее, пастернаке и соке лайма.

Среди выявленных нарушений — псевдопорфирия, при которой на коже образуются волдыри, и солнечная крапивница, способная вызвать зуд и отек в течение нескольких минут после воздействия ультрафиолета. Кроме того, солярий мог усиливать симптомы системной красной волчанки.