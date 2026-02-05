Medical Xpress: розовый шум может негативно влиять на качество сна

Розовый шум, который часто используют для улучшения сна, может снижать фазу быстрого сна и мешать восстановлению. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress.
Согласно результатам исследования, значительно более эффективными в защите сна от посторонних звуков оказались беруши. Розовый шум был связан с уменьшением продолжительности фазы быстрого сна практически на 19 минут.
Также исследователи выяснили, что сочетание розового шума со звуками самолета способствовало уменьшению продолжительности фаз глубокого и быстрого сна по сравнению с контрольными ночами, проведенными в тишине.
