Medical Xpress: розовый шум может негативно влиять на качество сна

Розовый шум, который часто используют для улучшения сна, может снижать фазу быстрого сна и мешать восстановлению. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

Согласно результатам исследования, значительно более эффективными в защите сна от посторонних звуков оказались беруши. Розовый шум был связан с уменьшением продолжительности фазы быстрого сна практически на 19 минут.

Также исследователи выяснили, что сочетание розового шума со звуками самолета способствовало уменьшению продолжительности фаз глубокого и быстрого сна по сравнению с контрольными ночами, проведенными в тишине.