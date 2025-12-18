Medical Xpress: различия в восприятии эмоций связаны с разной обработкой деталей мозгом

Исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что способность людей воспринимать эмоции других зависит от того, как мозг обрабатывает лицевые и контекстуальные детали. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Medical Xpress .

Мозг учитывает и выражение лица, и фон, чтобы оценить эмоциональное состояние собеседника. Если выражение лица очевидно, а контекст неясен, мозг акцентирует внимание на мимике. Если же выражение лица неопределенное, но контекст дает четкие указания на эмоции, то люди больше полагаются на контекст.

«Мы точно не знаем, почему возникают эти различия. Но предполагается, что некоторые люди могут использовать эту более простую стратегию интеграции, потому что она менее требовательна к когнитивным ресурсам», — отметил ведущий автор исследования, аспирант по психологии Джефферсон Ортега.

Он также добавил, что усреднение требует меньших когнитивных усилий, чем моментальная оценка разных факторов.