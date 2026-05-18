Medical Xpress: прикладывание льда к травмам может замедлить восстановление

Исследователи из Университета Макгилла в Канаде выяснили, что применение льда при растяжениях и мышечных болях способно замедлить процесс выздоровления и усилить болевые ощущения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Ученые обнаружили, что криотерапия, хоть и приносит кратковременное облегчение, но в некоторых случаях может увеличить время восстановления более чем в два раза. Эксперименты проводились на мышах с моделями воспалительных и спортивных травм.

«Методы лечения, которые уменьшают воспаление и снимают боль в краткосрочной перспективе, в некоторых случаях могут препятствовать биологическим процессам, необходимым для полного выздоровления», — подчеркнул ведущий автор работы, научный сотрудник Центра исследования боли имени Алана Эдвардса Лукас Лима,.

Результаты работы дополняют ряд исследований, ставящих под сомнение долгосрочную пользу распространенных противовоспалительных стратегий. Канадские специалисты впервые представили прямые доказательства влияния обледенения на длительность болевого синдрома. В настоящее время лед является частью классического протокола RICE (отдых, лед, компрессия и подъем), но доказательства его долгосрочной эффективности ограничены.