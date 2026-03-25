Medical Xpress: пребывание на природе улучшает настроение и снижает уровень негативных эмоций

Ученые выяснили, что пребывание на природе улучшает настроение и снижает уровень негативных эмоций. Об этом сообщил журнал Medical Xpress .

Исследование базировалось на анализе данных из 33 научных работ, в которых приняли участие более двух тысяч человек. Ученые изучали, как реальные, виртуальные и даже воображаемые природные среды влияют на психоэмоциональное состояние людей. Для этого применялась нейровизуализация, включая электроэнцефалографию (EEG), написали «Известия».

Руководитель проекта, нейробиолог Хосе Луис Контрерас-Видаль, подчеркнул: «Контакт с природой связан с ростом положительных эмоций и снижением негативных переживаний». Он также отметил, что окружающая среда играет значительную роль в формировании здоровья мозга, наравне с генетическими факторами.

Анализ показал, что даже простые формы взаимодействия с природой оказывают положительное влияние. Например, просмотр изображений природных ландшафтов, прогулки на свежем воздухе и использование виртуальной реальности с природными сценами улучшают эмоциональное состояние участников.

Исследователи считают, что в будущем появятся природные рецепты — рекомендации по регулярному взаимодействию с природой для поддержания психического здоровья и профилактики расстройств.