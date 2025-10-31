Medical Xpress: потеря зубов у пожилых людей может указывать на высокий риск смертности

Специалисты из Китая установили связь между быстрой потерей зубов у пожилых людей и повышенным риском смертности, сообщил журнал Medical Xpress . В исследовании приняли участие более восьми тысяч человек.

По мнению ученых, потеря зубов может быть индикатором общего ухудшения состояния здоровья и сигнализировать о возможных проблемах в организме. Скорость, с которой люди теряют зубы, во многом зависит от их привычек, написал KP.RU.

Исследователи подчеркнули, что даже после потери зубов важно продолжать ухаживать за полостью рта. Регулярная чистка зубов, отказ от курения и регулярные визиты к стоматологу способствуют снижению риска преждевременной смерти.

Эксперты отмечают, что здоровье ротовой полости является одной из важнейших проблем, влияющих на качество и продолжительность жизни людей во всем мире.