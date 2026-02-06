Medical Xpress: подростковая патологическая ложь связана с исполнительными функциями

Журнал Medical Xpress сообщил, что у подростков, склонных к патологической лжи, наблюдаются проблемы с исполнительными функциями. Это включает в себя трудности с самоконтролем и саморегуляцией.

Патологическая ложь — это склонность к постоянному, часто компульсивному обману.

Профессор кафедры педагогической и консультативной психологии Университета Макгилла Виктория Талвар заявила: «Рабочая память — способность удерживать информацию в кратковременной памяти и отслеживать последствия — играет важную роль, что может затруднить людям с проблемами рабочей памяти предвидение последствий. Это может частично объяснить, почему у этих людей наблюдается склонность ко лжи».

Исследователи проанализировали более 500 участников в возрасте от 10 до 18 лет и их родителей. В результате ученые обнаружили патологическую ложь у 63 подростков и установили связь с дефицитом исполнительных функций. У патологических лжецов показатели внимания, рабочей памяти и уровня активности/контроля импульсов были значительно повышены, написали «Известия».

Талвар подчеркнула, что ранние исследования демонстрировали: самоотчеты о лживом поведении коррелируют с реальным опытом обмана. Однако для изучения распространенности патологической лжи среди общего числа детей и подростков необходимы масштабные исследования.