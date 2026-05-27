Medical Xpress: организм может активировать биологическое сопротивление при попытках похудеть

Математическая формула подсчета калорий не гарантирует эффективного снижения веса. Это связано со сложными защитными механизмами, которые активирует организм при попытках похудеть. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Диабетолог и специалист по медицине ожирения Ким Пфотенхауэр рассказала о концепции «заданной точки веса». Она предполагает, что в организме есть регуляторная система, которая защищает определенный уровень жировой ткани, изменяя сигналы голода и расход энергии. Исследования подтверждают, что после снижения веса аппетит растет, а энергозатраты падают, пока прежняя масса тела не восстановится.

Также важным фактором является метаболическая адаптация. При снижении веса человек начинает сжигать меньше калорий, чем тот, кто изначально находился в такой же весовой категории. Уровень метаболизма в состоянии покоя снижается после потери 5% массы тела, а при потере 10% сокращается и количество энергии, расходуемой во время физических упражнений.

Для преодоления биологического сопротивления Ким Пфотенхауэр рекомендует сочетать различные стратегии, включая увеличение потребления белка и клетчатки, а также снижение гликемической нагрузки. Физические упражнения являются ключевым фактором для поддержания достигнутого результата.