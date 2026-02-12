Medical Xpress: обучение чтению не только дает преимущества грамотности, но и изменяет обработку языка мозгом

Ученые из университетов Baycrest и Сан-Паулу выяснили, что обучение чтению существенно влияет на то, как мозг реагирует на устную речь, даже без видимых письменных слов. Об этом сообщил журнал Medical Xpress .

Исследование подтвердило, что по мере освоения чтения развивается фонематическая осведомленность — способность различать и манипулировать отдельными звуками в словах. Этот навык не только основа для чтения, но и улучшает обработку устной речи, повышая чувствительность к звукам и укрепляя краткосрочную вербальную память, написали «Известия».

Старший автор исследования, ученый Института исследований Ротмана при Baycrest доктор Джэд Мельцер отметил, что анализ помогает понять, как области мозга, отвечающие за анализ звуков устной речи, работают независимо от смысла.

В исследовании участвовали две группы пожилых людей: функционально неграмотные и те, кто с детства привык к чтению. Участники слушали рассказ и нажимали кнопку при звуке слова «вода». Мозговая активность измерялась с помощью МРТ. Хотя обе группы хорошо справлялись с прослушиванием на родном языке, результаты и мозговая активность сильно различались при восприятии незнакомого языка. У более образованной группы наблюдалась большая активность в правом полушарии мозга.

Результаты показали, что ранняя грамотность связана с более сложной фонологической обработкой при когнитивной нагрузке. Обучение чтению не только дает преимущества грамотности, но и изменяет обработку языка мозгом, улучшая способность справляться с когнитивными проблемами.