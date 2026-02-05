Medical Xpress: неспокойный сон в новом месте связан с настороженностью мозга

При заселении в отель многие люди сталкиваются с проблемой некачественного сна в первую ночь. Однако впоследствии сон становится лучше. Ученые из Нагойского университета выяснили, почему так происходит. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

По мнению ученых, такое состояние связано с настороженностью мозга. В незнакомом месте он выполняет роль «ночного охранника».

«Расширенная миндалевидная железа — это область мозга, которая обрабатывает эмоции и стресс у млекопитающих», — отметил старший автор проекта Дайсуке Оно.

Он пояснил, что в этой области определенные нейроны, называемые IPACL CRF, вырабатывают нейротензин и активируются при восприятии новой среды.