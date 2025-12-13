Medical Xpress: нейромышечные тренировки помогают подросткам улучшить осанку

В подростковом возрасте происходят стремительные изменения в теле: быстрый рост костей и мышц, развитие нервной системы. В этот период стоит обратить внимание на нейромышечные тренировки, сообщили « Известия » со ссылкой на Medical Xpress .

Согласно результатам исследования, в период полового созревания многие подростки сталкиваются с потерей координации. Нейромышечные тренировки направлены на улучшение скорости реакции нервной системы, точности выполнения движений и эффективной координации мышц.

Регулярные занятия формируют физическую грамотность, улучшают осанку, уверенность в движении, внимание и концентрацию. Авторы подчеркнули, что нейромышечная подготовка должна быть доступна всем подросткам, а не только спортсменам.