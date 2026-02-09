Medical Xpress: нарушение режима отдыха может привести к заболеваниям печени

Ученые из Квинслендского университета установили, что сменный график работы и нерегулярное питание могут негативно влиять на функцию печени и нарушать ее циркадные ритмы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

Как пояснили исследователи, печень функционирует по собственному «внутреннему расписанию», выделяя белки в соответствии с 24-часовым ритмом. Нарушения этого цикла могут быть связаны с хроническими состояниями, включая ожирение.

Более глубокое понимание работы «печеночных часов» может изменить представления о питании, сменной работе и профилактике заболеваний. Исследование является важным шагом к пониманию связи между биологическими часами печени и ожирением.