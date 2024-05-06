Medical Xpress: канадские ученые выяснили, что отдых от соцсетей повышает самооценку у женщин | 360°

06 мая 2024, 14:41
Medical Xpress: канадские ученые выяснили, что отдых от соцсетей повышает самооценку у женщин
Ученые факультета здравоохранения Йоркского университета в Канаде выяснили, что небольшой отдых от социальных сетей повышает самооценку у женщин. Об этом написало издание Medical Xpress.
В исследовании говорится, что даже одной недели хватает, чтобы наступили первые изменения. Девушки, которые отвлекались от соцсетей, стали положительно отзываться о своей внешности и проявляли более здоровое поведение, сообщил «Мир 24».
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По словам автора работы — профессора психологии Дженнифер Миллс, все дело в количестве контента. Если раньше женщины потребляли информацию о моде раз в месяц из модных журналов, сейчас это происходит ежедневно.
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