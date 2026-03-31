Medical Xpress: юмор поможет пожилым людям адаптироваться психологически

Специалисты из университета Шеффилда доказали, что чувство юмора — важный инструмент для людей старшего возраста. Оно помогает им адаптироваться психологически и поддерживать связь с обществом. Исследование, результаты которого опубликовал журнал Medical Xpress , показало: способность смеяться над трудностями напрямую влияет на уровень субъективного благополучия.

Ученые опросили 20 человек старше 60 лет и выяснили, что снижение количества шуток в их жизни связано не с когнитивными нарушениями, а с сокращением социальных контактов и одиночеством.

«Сейчас, когда я живу один, положение стало более неловким. Но как только я начинаю с кем-то знакомиться, тут-то и проявляется юмор в общении с другими людьми. Не тогда, когда я один», — рассказал 75-летний участник исследования.

Многие пожилые люди вынуждены прибегать к самоцензуре из-за страха показаться грубыми или нарушить современные социальные нормы. Они опасаются шутить в присутствии незнакомцев, так как их предпочтения в юморе часто воспринимаются молодым поколением как неприемлемые, написали «Известия».

Исследование выявило и «темную сторону» юмора. Участники с низким уровнем благополучия чаще используют шутки как защитный механизм или маску, чтобы скрыть свои истинные эмоциональные потребности. У тех же, кто использует юмор как социальный инструмент для укрепления связей, наблюдаются более высокие показатели психического здоровья.

Наиболее востребованным среди старшего поколения остается ситуативный юмор и политическая сатира. А комедии, основанные на нецензурной лексике или высмеивании конкретных людей, вызывают у пожилых людей дискомфорт и отторжение.