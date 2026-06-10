Medical Xpress: исследователи не нашли доказательств долгосрочного вреда от эффекта йо-йо для людей с ожирением

Результаты критического анализа научных данных развеяли популярный миф о том, что циклические изменения веса вредят здоровью. Журнал Medical Xpress сообщил, что исследователи не нашли доказательств долгосрочного клинического вреда от эффекта йо-йо для людей с ожирением.

Специалисты выяснили, что снижение веса и его последующий набор не усложняют биологически каждую следующую попытку похудеть. Состояние здоровья человека при возвращении к исходному весу обычно просто возвращается к прежним показателям, написали «Известия».

Также были развеяны опасения по поводу потери мышечной массы при похудении. Исследования не подтвердили, что при наборе веса возвращается только жир. Состав тела зависит от уровня физической активности, силовых тренировок и количества белка в рационе.

Авторы работы подчеркнули, что адаптация организма к меньшему весу — естественный процесс. Главная проблема заключается в сложности долгосрочного удержания достигнутого результата, а не в попытках снизить вес.

Исследователи рекомендуют изменить подход к снижению веса, ориентируясь на устойчивое изменение образа жизни, включая реалистичные цели, сохранение мышечной массы, отказ от жестких ограничений и профессиональную поддержку.