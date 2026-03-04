Medical Xpress: газированная вода может быть полезна для поддержания водного баланса в организме

Газированная вода способна увлажнять организм так же эффективно, как и обычная питьевая вода, при условии, что это чистый продукт без добавок. Об этом сообщил журнал Medical Xpress со ссылкой на профессора медицинских наук в Университете Хартфорда в Коннектикуте Коллин Муньос.

Профессор отметила, что газированная вода «прекрасно вписывается в общий объем потребляемой жидкости» и может способствовать поддержанию водного баланса. Это особенно актуально для людей, которым сложно пить достаточное количество обычной воды, написали «Известия».

Поддержание гидратации имеет большое значение для здоровья. Вода помогает регулировать температуру тела, защищает суставы и спинной мозг, участвует в выведении продуктов обмена. Недостаток жидкости может привести к снижению концентрации, перепадам настроения, перегреву, запорам и проблемам с почками.

Однако не вся газированная вода одинаково полезна. Содержание минералов и натрия может существенно различаться в зависимости от бренда и источника воды. Поэтому важно внимательно читать этикетки.

Минеральная вода, в отличие от искусственно газированной, может содержать кальций, магний и калий. Эти элементы поддерживают здоровье костей, мышц, сердечно-сосудистой и нервной систем. Однако газированная вода не должна быть основным источником минералов. Их уровень сильно варьируется, и базой должен оставаться сбалансированный рацион.