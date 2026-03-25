Medical Xpress: физическая активность помогает снизить последствия тяжелого детства

Недавние исследования, результаты которых опубликованы в журнале Medical Xpress , показывают, что влияние трудного детства на мозг можно смягчить с помощью физической активности. Ученые установили, что регулярные занятия спортом на протяжении жизни способны изменять нейронные связи и укреплять коммуникацию между различными участками мозга, что способствует лучшей его адаптации к стрессу.

Исследователи из Центрального института психического здоровья в Германии проанализировали данные 75 взрослых, которые в детстве подвергались насилию. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии специалисты изучили работу трех ключевых областей мозга, отвечающих за регулирование эмоций, написали «Известия».

Анализ показал, что у людей, ведущих активный образ жизни, связь между передней поясной корой и миндалевидным телом усиливалась, компенсируя негативное влияние прошлого опыта. Наиболее заметные позитивные изменения были зафиксированы у тех, кто уделял спорту от 150 до 390 минут в неделю, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

«Мы ожидали, что физическая активность может влиять на связанную с неблагоприятными условиями связь, но были удивлены согласованностью перекрестной картины в нескольких кластерах и заметным участием подкорково-мозжечковых областей», — отметила соавтор работы Габриэле Энде.

Открытие подтверждает, что мозг сохраняет пластичность, а спорт является доступным инструментом для улучшения психического здоровья.