Medical Xpress: экранное время негативно влияет на качество сна и убеждения о здоровье у подростков

Журнал Medical Xpress сообщил о новом исследовании, которое выявило взаимосвязь между временем, проведенным подростками за гаджетами, и качеством их сна, а также убеждениями о здоровом образе жизни. С результатами работы ознакомился сайт «Известия» .

В исследовании приняли участие 700 подростков. Специалисты обнаружили, что у тех, кто проводит больше времени перед экранами, качество сна ниже. Кроме того, такие подростки реже придерживаются убеждений о важности здорового образа жизни.

Установлено, что экранное время влияет на качество сна и убеждения о здоровье. По данным исследования, плохое качество сна может привести к увеличению времени, проведенного за экраном, что негативно сказывается на отношении к здоровому образу жизни.