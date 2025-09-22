Medical Xpress: частые удары головой в футболе провоцируют нарушения в микроструктуре мозга

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что частые удары головой в футболе могут быть связаны с изменениями в складках мозга. Эти изменения потенциально влияют на память и когнитивные способности. Однако исследование, опубликованное в журнале Medical Xpress, не утверждает, что удары головой прямо вызывают изменения в мозге, оно лишь демонстрирует существующую ассоциацию, сообщили «Известия» .

«Занятия спортом приносят множество преимуществ, включая снижение риска когнитивных нарушений, однако повторяющиеся удары головой в контактных видах спорта, таких как футбол, могут нивелировать эти потенциальные выгоды», — подчеркнул автор исследования, доктор медицины и философии Майкл Липтон из Колумбийского университета.

В исследовании приняли участие 352 любителя футбола и 77 спортсменов, занимающихся неконтактными видами спорта. У футболистов изучали частоту ударов головой за один год, после чего их разделили на группы в зависимости от количества ударов. Результаты показали, что у футболистов с наибольшим количеством ударов были нарушения в микроструктуре мозга по сравнению со спортсменами из других групп.