Психологи из Европы пришли к выводу, что качество интимной жизни тесно связано с ощущением счастья в отношениях и жизни в целом. Результаты исследований подчеркивают: эмоциональная связь во время близости важнее частоты контактов. Об сообщил aif.ru со ссылкой на MDPI .

Итальянские и другие европейские ученые провели масштабные исследования, в которых изучали удовлетворенность романтических отношений с учетом самооценки, уважения к телу и уверенности в себе. Выяснилось, что пары, где оба партнера чувствуют себя комфортно и уверенно, выражают более высокую удовлетворенность интимной жизнью и отношениями.

По данным исследователей, интим — это не только физическая составляющая отношений, но и психологический механизм укрепления связи между партнерами. Чувство принятия и уважения в интимной сфере влияет на самооценку, эмоциональное благополучие и уверенность в будущем пары.