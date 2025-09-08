Массовое захоронение XVII века обнаружили в Красноярске при реконструкции труб

Археологи обнаружили массовое захоронение середины XVII века в районе Стрелки в Красноярске. Останки нашли на улице Каратанова во время реконструкции труб. Об этом сообщил сайт «Проспект Мира» .

Предварительно, там обнаружили останки около 30 человек, большая часть из них — мужчины не старше 25 лет. Это были одни из первых жителей Красного Яра.

Археологи предположили, что причиной смерти могло стать голодание, связанное с «голодной зимой», о которой упоминают летописи. Погребения уложены ярусами, и, вероятно, что там еще есть другие захоронения, подчеркнули специалисты.