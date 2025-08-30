Максимально опасная область 4197 на Солнце развернулась в сторону Земли

Активная область 4197 на Солнце, отличающаяся быстрым ростом и исключительными размерами, минувшей ночью вышла на центральный солнечный меридиан. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале .

«Вышла <…> на линию Солнце — Земля и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования», — отметили в лаборатории.

Ученые добавили, что активная область достигла высшего уровня размера и сложности, который способна иметь группа пятен на Солнце. Однако на текущий момент ни одной значимой вспышки эксперты не зафиксировали.

Ранее россиян предупредили о последствиях сильной вспышки на Солнце. Она способна влиять на самочувствие людей и вызывать радиопомехи.