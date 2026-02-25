Mail.Hi-Tech: россияне назвали компьютер главным изобретением XX века
Большинство россиян признали персональный компьютер наиболее выдающимся достижением минувшего столетия. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитиками Mail.Hi-Tech накануне дня рождения легендарного инженера Стива Джобса.
Согласно исследованию, около половины участников выделили именно ПК как важнейшее открытие прошлого века. Смартфоны заняли второе место, набрав поддержку примерно 40% респондентов.
Лишь незначительная доля населения сочла достойными внимания такие бытовые приборы, как стиральная машина (9%) и микроволновка (5%), отметил сайт URA.RU.
Сегодня технический прогресс продолжает активно развиваться, предлагая человечеству новые уникальные решения. Например, ученые из Саратова недавно разработали дешевый аналог человеческого нейрона, открывающий перспективы