«Люди об этом не знают». Ученые нашли следы инопланетян

«Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают», — сказал он.

Ученые засекли пятичасовой всплеск радиоволн, который исходил из области вокруг звезды Проксимы Центавра в 4,2 светового года от Земли. Астрономы впервые засекли его в апреле 2019 года, но приняли за радиоволновое загрязнение.

Холланд сообщил, что полученный сигнал очень слабый. Несмотря на это, он назвал сделанное Breakthrough Listen открытие доказательством существования нечеловеческого технологического следа. Режиссер объявил, что менее чем через месяц опубликует подтверждение этой гипотезы.

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне давно живут среди людей. По его мнению, земляне просто не научились их распознавать.