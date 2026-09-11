Live Science: ученые выдвинули теорию о работе мозга до 10 минут после остановки сердца

Исследователи предположили, что мозг может функционировать до десяти минут после остановки сердца. Эта гипотеза способна объяснить рассказы людей, переживших клиническую смерть, о свете, умерших родственниках и наблюдении за собственным телом со стороны, сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на Live Science.

Врач-ортопед Тони Чикория, переживший удар молнии, вспоминал, как видел свое тело сверху и чувствовал затягивающий его свет. Доктор Сэм Парниа отмечает, что такие случаи не редкость: смерть — это процесс, а не мгновенное событие.

С медицинской точки зрения околосмертные переживания могут быть вызваны биохимической бурей. По словам ученых, гипоксия провоцирует выброс эндорфинов и серотонина, создавая ощущение эйфории и полета по туннелю. Скептики же считают эти видения осознанными сновидениями или следствием нехватки кислорода.

Доктор Нина О’Коннор описывает физиологию умирания иначе: дыхание становится хриплым, мышцы расслабляются, зрачки расширяются. После смерти температура тела падает до уровня окружающей среды («смертельный холод»), а через пару часов начинается трупное окоченение из-за скопления крови в нижних частях тела под действием гравитации.