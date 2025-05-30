Live Science: ученые раскрыли секрет древнейшего отпечатка пальца

Исследователи нашли самые древние свидетельства символического искусства среди неандертальцев — отпечаток пальца возрастом примерно 43 тысячи лет. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на Live Science.

Ранее считалось, что неандертальцы не обладали способностью создавать символы. Однако новая находка заставляет пересмотреть этот взгляд. Антропологи установили, что найденная на камне красная точка была нарисована преднамеренно и представляет собой изображение носа с элементами лица.

Ученые подчеркнули, что подобная способность демонстрирует высокий уровень развития когнитивных способностей древних представителей человеческого вида. Открытие ставит под сомнение распространенное мнение о примитивности культуры неандертальцев.