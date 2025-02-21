Live Science: ученые обнаружили ген, отвечающий за развитие речи у людей

Ученые выявили ген NOVA1, который мог сыграть важную роль в эволюции речи у людей. Об этом информирует телеканал «Мир 24» со ссылкой на публикацию Live Science.

Отмечается, что у всех млекопитающих есть этот ген, но лишь у людей он имеет уникальную модификацию. Мутации в нем связывают с проблемами речи и двигательными нарушениями.

Исследователи ввели человеческую версию гена мышам, что изменило частоту и мелодичность их звуков. Вариант NOVA1 отсутствует у некоторых вымерших гоминидов: неандертальцев и денисовцев, что подтверждает его значение для развития речи у Homo sapiens.