Live Science: расположенные в Абхазии пещеры признали самыми глубокими в мире

В горах Абхазии обнаружили две самые глубокие пещеры на планете. Они расположены на массиве Арабика Гагрского хребта Западного Кавказа и представляют научный интерес для исследователей, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Live Science.

Согласно актуальным данным, лидерство удерживает пещера Веревкина с глубиной 2212 метров, а на втором месте с минимальным отрывом находится пещера Крубера-Воронья, уходящая вниз на 2199 метров. Региональный гидролог Службы национальных парков США на Аляске Пол Бургер отметил, что из-за вертикальных погрешностей в пределах нескольких десятков футов первое и второе места могут различаться в зависимости от интерпретации данных.

Эти пещеры сформировались в легкорастворимых горных породах, в частности в известняке позднеюрского и раннемелового периодов. Тектонические силы превратили наслоения известняка в вертикальные каменные стены, способствуя образованию глубоких полостей. Условия внутри таких пещер крайне суровые: темно, влажно, а среднегодовая температура составляет около +2–3 градусов.

Эколог из Университета Лиссабона Ана София Реболейра подчеркнула, что подземные экосистемы жизненно важны для обеспечения жизни на Земле. Она отметила ключевую роль пещер в очистке воды, круговороте питательных веществ и хранении углерода в камне.