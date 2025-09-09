Лингвист Фролов рассказал, что в Карелии используют метод «языкового гнезда» для сохранения национального языка

В России проживает 193 народа, использующих около 277 языков и диалектов. Из них в системе образования представлено 105 языков, однако многие из них находятся под угрозой исчезновения. Лингвист, доктор филологических наук Игорь Шаронов в разговоре с «Вечерней Москвой» отметил, что в России нет диалектов в классическом понимании, а есть говоры — особенности речи в нескольких деревнях.

По мнению специалиста, глобализация и централизация мешают появлению новых языков из говоров и диалектов.

Кандидат филологических наук Александр Лифшиц, заведующий отделом редких книг МГУ, рассказал о книгах на языках народов России, хранящихся в библиотеке. Он подчеркнул важность сохранения интереса к языкам малых народов и уважения к ним.

Руководитель Центра междисциплинарных исследований Библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино Владимир Фролов заявил о необходимости сохранения двуязычия — русского и национального языка. Он упомянул метод «языкового гнезда», когда внуки учатся языку от бабушек и дедушек, и привел примеры его применения в Таймыре и Карелии.

Государство принимает меры по сохранению малых языков: функционирует Фонд сохранения и изучения родных языков, есть Институт развития родных языков. Их задача — сохранить своеобразие малых народов, ведь именно в нем лежит разнообразие нашего богатого культурного наследия, подчеркнули эксперты.