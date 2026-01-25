Light: Science & Applications: ученые разработали метод для выявления проблем с сосудами без инвазивных процедур

Новая технология визуализации fast-RSOM позволяет «увидеть сквозь кожу» и оценить состояние мельчайших кровеносных сосудов. Этот метод дает возможность проводить диагностику без уколов, катетеров и других медицинских вмешательств. Результаты исследования опубликованы в журнале Light: Science & Applications .

Fast-RSOM основан на регистрации минимальных изменений в микрососудах кожи, особенно нарушений функции эндотелия — способности сосудов расширяться и сужаться. Эти сбои являются одними из первых признаков будущих проблем с сердцем и сосудами, написал TheRussianNews.ru.

Исследователи показали, что технология фиксирует ухудшение состояния микрососудов, связанное с курением, повышенным давлением, ожирением и другими факторами риска. В отличие от традиционных методов, fast-RSOM демонстрирует реальные структурные и функциональные изменения сосудистой системы в режиме реального времени.

Авторы считают, что fast-RSOM может стать эффективным инструментом для ранней профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. С его помощью врачи смогут более точно выявлять людей с повышенным риском, отслеживать эффективность лечения и изменений образа жизни.