Life: ученые смогли рассмотреть землеподобную планету в космосе

Ученые изучили планету, схожую с Землей, которая находится значительно ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Об этом сообщил Life .

Однако она не испепеляется в экстремальном жаре, так как ее звезда — маленький и тусклый красный карлик LHS 1140, расположенный в созвездии Кита на расстоянии 48 световых лет от Земли. Вокруг нее обнаружены две планеты.

Одна из них (LHS 1140 b) находится на оптимальном расстоянии, где вода может существовать в жидком виде, не полностью замерзая и не испаряясь, — в так называемой зоне обитаемости. Причем эта планета всегда повернута к своей звезде одной стороной, подобно тому, как Луна всегда показывает Земле только одну свою сторону.

Это явление называется приливным захватом. В таких условиях потенциально пригодная для жизни область на планете, вероятнее всего, находится на постоянной «дневной» стороне.