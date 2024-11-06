Life: ученые из России разработали систему, переносящую сознание человека в цифровой образ

Специалисты из России разработали систему под названием «Вечность», которая способна переносить человеческое сознание в цифровой образ. Об этом сообщило издание Life .

Приложение предлагает человеку ответить на вопросы исследования, основанного на психологии, социологии и лингвистике. Таким образом система формирует цифровой образ, отражая ценности испытуемого, его компетенции, воспоминания, предпочтения и другие характеристики.

Директор Института цифровой медицины Сеченовского университета Георгий Лебедев в беседе с журналистами издания заметил, что развитие цифровых двойников может совершить настоящий прорыв в сфере здравоохранения. Он уверен, что в будущем цифровые образы смогут моделировать такием сложные заболевания, как рак, сердечно-сосудистые болезни или неврологические расстройства.